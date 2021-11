C'est l'hiver à Paris et Lily Verdine n'a pas la pêche. Victor, son toubib, vieil anar philosophe, lui conseille de soigner sa déprime en changeant de décor ! Le hasard fait parfois mal les choses et à peine débarquée en Provence sur les chemins de son enfance, l'incendie d'une usine et la mort du gardien, le vieux Lounès, vont remettre Lily sur les rails. Accident, arnaque à l'assurance, délocalisation, misère économique, racisme, hélas tout est possible en ces temps de disette. Mais dopée par un mistral cinglant, Lily retrouve très vite sa niaque habituelle, et va, à un rythme d'enfer, bousculer une enquête ronronnante, innocenter quelques suspects tout désignés puis, en soulevant sans vergogne les poubelles de l'Histoire, trouver tout au fond le salaud qu'on n'attendait plus ! Insolente, dure à cuire et toujours caustique, Lily Verdine marche avec volupté sur les traces de Nestor Burma.