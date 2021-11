Les quatre sueurs du juge !

Quand Constantin, de retour d'un voyage initiatique en Amérique du Sud en compagnie d'une girelle énamourée, arrive chez lui, à Marseille, il n'a qu'une envie : sieste, farniente, petite bouffe et méditation. C'est sans compter sur la scoumougne qui va, sans prévenir, faire sortir du bois une bande de sans papiers rwandais en perdition, une escouade de flics en maraude et bien pire, un couple de cinglés assoiffés de chair et de sang, véritables fantômes du Palais de Justice. Il faudra, à Constantin, mobiliser toutes ses forces et sa rage de vivre pour surfer à dix pieds sous terre sur ce lac plein de mystères !