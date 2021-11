Les vrais durs meurent aussi

Qu'un légionnaire assassiné nous entraîne dans les méandres de la guerre d'Algérie... passe encore ! mais quand deux, trois puis quatre de ces mercenaires à la retraite sont retrouvés égorgés, difficile d'imaginer que d'autres guerres plus anciennes, l'Indochine ou la 2e guerre mondiale, puissent en être la cause ! Et pourtant... Des faubourg d'Alger au trésor des nazis, du delta du Méking aux lacs autrichiens, de New York au camp des oubliés, Clovis, égal à lui même, va parcourir le monde et relire l'Histoire afin de démêler ce sac de nœuds aux racines obscures ! Mais quel est donc le lien entre les piliers du Beau Bar, ces virils baroudeurs et la Madone de Botticelli ?