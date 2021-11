Croisière jaune

Lily Verdine, détective privée au bord de la faillite, n'a plus le choix ! Impossible de refuser ce boulot très ordinaire et limite déprimant. Alors coincer un mari volage, prendre quelques clichés croustillants... rien de bien passionnant, mais les temps sont durs et les caisses vides ! Le problème, c'est que Lily, féministe tendance trotskiste, est une emmerdeuse obstinée qui adore mettre son nez partout et les doigts dans la prise ! En tirant sur le fil d'une banale affaire de mœurs, elle tombe sur un beau ramassis de crapules pour qui la vie humaine se négocie au rabais et plutôt à coups de 11.43...