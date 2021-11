Les chèvres bleues d'Arcadie

Quand le député-maire du secteur, chantre de la famille, de la morale et des traditions est retrouvé, une balle dans le buffet en compagnie d'un anarchiste grec à la cervelle explosée, le scandale fait désordre et provoque au Beau Bar des commérages désobligeants. Quand, pour les beaux yeux d'Elodie, Clovis-Narigou part en croisade et mène l'enquête dans les milieux échangistes, l'affaire prend une tournure iconoclaste ! Mais Clovis, égal à lui-même, s'investit à fond dans sa mission, quitte à payer de sa personne. D'autant que Priape, le dieu grec, semble être la clé de cette curieuse aventure. Mais de là à imaginer qu'un futur ministre et ex-tortionnaire de la dictature des colonels puisse être mêlé à cet étrange imbroglio, il n'y a qu'un pas que Clovis, d'Olympie à Marseille, n'hésite pas à franchir !