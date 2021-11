La théorie du K.O.

Quand le commissaire Lopez décide de balancer à la presse ce qu'il a découvert des magouilles politiques locales, il n'imagine pas encore le séisme qu'il va provoquer. Ses compagnons d'infortune, Manu, Nène et les autres, ne savent pas non plus que la poisse est au bout du chemin. Le président, le préfet et le ministre, eux, ne pensent qu'à une chose, ne pas faire de vagues et éviter les rumeurs. Dans les " services spéciaux " la devise est définitive : il faut éliminer... et vite ! Mais dans la vie, la vraie, Lopez et ses amis croient toujours que la victoire est possible... Dans ce second volet de sa trilogie sétoise, Lilian Bathelot nous assène un coup de poing à couper le souffle. C'est noir, brutal, haletant et terriblement efficace !