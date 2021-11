Spécial dédicace

Sète, ses quais, ses ruelles et ses bistrots où l'on picole beaucoup en refaisant le monde. Pour Marcel et Fernand, deux piliers de comptoir, c'est clair. Il y a des jours " avec " et des années " sans ". Et cette année, c'est plutôt " sans ". Pour Rachid et les Ratons, y'a d'abord ce concert qui déraille, puis ce cadavre abandonné... Alors pour eux, l'avenir, c'est pas gagné ! Pour le " Président ", un grain de sable dans les rouages, et c'est la machine feutrée du pouvoir qui se grippe en hoquetant. Quand les destins s'emmêlent, mieux vaut être riche et puissant... qu'empégué au fond du gouffre ! L'engrenage fatal est en marche, et même si les dieux de la Méditerranée y mettent leur grain de sel, le bonheur n'est pas forcément au bout du chemin... Lilian Bathelot est passé maître dans l'art de tisser des intrigues infernales qui se jouent du genre humain. Un chef-d'oeuvre d'orfèvrerie noire !