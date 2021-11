Marseille sur maire

Rannou dit " le Breton ", lieutenant un brin taciturne, et Théo alias " Mach-Sept ", slameur invétéré en rupture d'embrouilles, stagiaire à l'Evêché de Marseille, forment un tandem atypique à la poursuite d'un sériai killer, " le tueur aux liasses ". Mais ce jour-là, la routine se dérègle salement lorsque le maire de la ville, Raymonde Charles, est sauvagement assassinée par des tueurs à moto... La DST, les RG, la mafia et les flics de tous bords se jettent sur l'affaire comme la vérole sur le bas-clergé. Tout le monde est sur le pont et curieusement, même le ministre de l'Intérieur Ange Pascali s'y colle. Tous suivent l'enquête de près, d'un peu trop près peut-être... Comme dirait Théo, " Pas besoin d'avoir fait St Cyr sur Mer pour deviner que les ennuis, les vrais ennuis, les gros ennuis vont débarquer sans prévenir ". Après un premier roman très remarqué, Serge Yves Ruquet enfonce ici le clou avec une délectation jubilatoire... " Syr a de la plume ! Intrigue ciselée, dialogues pimentés, style élégant, humour à fleur de mots et pour ne rien gâter, l'histoire est crédible, très crédible, ce qui fait froid dans le dos ".