Vogue, bel engatseur

De retour de son exil dans les îles grecques, Constantin dit le Grec retrouve Marseille avec l'envie de bouléguer sa vie ! Pêcheur il sera ! Mais attirant les embrouilles comme dégun, Constantin se retrouve au centre d'une incroyable engatse qui, de l'Estaque à l'Amérique du Sud, en passant par les camps de concentration, va réveiller de vieux démons. Fidèle à lui-même et avec l'aide de l'ami Féfé, c'est au lance-flammes que l'affaire se réglera... parce qu'ici, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas ! Avec le quatorzième polar de sa saga marseillaise Del Pappas, à l'instar d'auteurs méditerranéens tels Montalban, Camilleri, Khadra ou Markaris, poursuit le portrait intimiste de sa ville, Marseille, qui nourrit cette " littérature policière sensuelle, où l'on mange et où l'on transpire dans la moiteur marine et les parfums lourds des villes écrasées de soleil ".