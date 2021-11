Meurtres à la Cité radieuse

Oliveri est flic... Mais Oliveri n'est pas ce que l'on croit. Oliveri, Pied-Noir pur jus, grande gueule, alcoolique solitaire, fouineur invétéré, empêcheur de tourner en rond. Oliveri, tueur à ses heures perdues, Oliveri amoureux désespéré. Oliveri qui se soigne au Johnnie Walker, Oliveri qui croque des gousses d'ail pour se donner du baume au cœur. Oliveri qui court comme un dératé après Laura qui elle non plus n'est pas ce que l'on croit, Oliveri à la " Maison du Fada " au centre d'un trafic d'armes, entre malfrats, police et armée de l'ombre. Oliveri qui tant bien que mal tente d'éviter les pruneaux qui sifflent à ses oreilles. Oliveri qui comptent les macchabées qui jalonnent sa route, Oliveri qui ne respecte rien, et surtout pas sa hiérarchie, Oliveri qui n'y comprend plus rien mais qui comme un chien enragé ne lâche jamais son os. Le commissaire Oliveri, un sacré emmerdeur comme il en faudrait plus souvent !