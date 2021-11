Nick Chroma est détective privé à Marseille. Une couverture taillée sur mesure pour cet exécuteur talentueux des services spéciaux. Appelé par le général Soreau à éliminer La Blacière, un ancien barbouze, Nick a des états d'âme et rechigne à descendre un " Frère d'Armes ". Malgré les ordres, Nick enquête et aidé de son amie flic, la tonitruante Martine Le Goff, découvre que ses " frères d'armes " ne sont pas tous si " frères " que ça !!! Et que certains d'entre eux, au cœur d'un secret d'État dont les racines plongent dans le passé et les arcanes du pouvoir, sont prêts à tout pour que le silence soit à jamais préservé ! " Dans l'honneur et l'indépendance ", la devise des services a décidément du plomb dans l'aile !