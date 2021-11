Terminus Ararat

" Lors du prochain Déluge, seuls les Enfants du Seigneur seront sauvés. Alors venez nous rejoindre, venez retrouver la Paix parmi nous ! " Le Déluge ? L'Arche de Noé ? Clovis Narigou, ex-journaliste devenu berger dilettante, ne songe qu'à vivre peinard dans ses collines de l'Estaque, à l'écart du monde et de ses travers, seulement entouré de ses chèvres et de ses amis. Repas sous la tonnelle, rougets grillés, rosé bien frais et galline avenante. Tel aurait dû être le programme de cette fin d'été, si l'ami Raf, flic de son état, n'était pas passé par là avec ces histoires abracadabrantes. Cette secte qui envahit Marseille et déstabilise la jeunesse, un gosse enlevé par on ne sait qui, un archéologue obligé d'escalader l'Ararat... Bref une histoire à dormir debout " Clo, il faut que tu m'aides, avait soufflé le flicaillon " ! Et c'est reparti. Des ruines d'Aphrodisias aux musées d'Istanbul, de l'ancienne Arménie aux pentes de l'Ararat, Clovis se retrouve, sans bien comprendre pourquoi, aux prises avec une bande de cinglés aux ordres de puissants créationnistes venus d'outre-atlantique ! Mais alors l'Arche de Noé ? Le Déluge... ? Dans ce 10e opus, Maurice Gouiron, très à l'écoute de l'actualité internationale, pourfend ces " nouveaux croyants " curieux conseillers du président de l'un des plus grands Etats du monde, qui tentent, non seulement de nous foire prendre nos vessies pour des lanternes, mais encore de renvoyer Darwin à ses chères études... L'enjeu ? La domination idéologique du Monde, tout simplement.