L'espincheur des accoules

Evidemment, quand après une longue période niasqué dans l'alcool, Constantin dit " Le Grec ", se met en tête d'aider sa jolie et frêle voisine, vous pouvez être sûrs que le début des embrouilles n'est pas loin ! La scoumoune je vous dis ! Bien sûr, ni l'un ni l'autre ne pouvait imaginer que ces dossiers étaient susceptibles de faire " sauter " la République... Ils ne se doutaient pas non plus que la moitié des services secrets serait à leur poursuite afin de récupérer ces papiers que le "Vieux " avait amassés depuis si longtemps... Le 13e polar de sa saga marseillaise pour Del Pappas qui n'a de cesse dans ses récits de nous faire partager sa vision intime de Marseille, blanche sous le soleil, sur laquelle flottent toujours ces parfums obsédants de noirceur.