Marseille, la ville où est mort Kennedy

En 1963, à Marseille une époque tire à sa fin. A Dallas, le président Kennedy meurt sous des balles inconnues. Quelque quarante ans plus tard, Clovis Narigou toujours plus enclin à se laisser nonchalamment vivre dans les collines de l'Estaque qu'à venger la veuve et l'orphelin, se voit, bien malgré lui, embarqué sur les traces des assassins de JFK. Et de la French Connection aux grèves brisées en 47 sur le port, Clovis va rouvrir un pan entier de l'Histoire de Marseille. Un passé peu glorieux et jalonné de morts violentes où se mêlent politique, hommes de l'ombre, mafia, CIA, complot, milliards de dollars, trafic de drogue et pouvoir. Un cocktail explosif qui des années après continue à malmener truand repenti, journaliste véreux et malfrat aux dents trop longues... Maurice Gouiran passe la huitième... et une fois de plus sort de sa besace un sujet brûlant Mêlant avec bonheur et délectation, les odeurs de la garrigue aux remugles nauséabonds des embrouilles portuaires, Maurice Gouiran fidèle à sa "légende" nous assène une fois encore un des ses polars, prétexte à réflexion sur l'Histoire et ses multiples zones d'ombres.