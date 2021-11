Sortez vos morts

L'Histoire commence en 1723. Marseille est alors officiellement "guérie" de la peste. Le peintre Michel Serre entreprend de nous raconter une étrange rencontre, qui va bouleverser sa vie et son art ! Cette nuit-là, alors qu'il erre dans la ville basse pour nourrir son inspiration, le vieux peintre pousse la porte de la "Taverne des Gueules d'Anguilles", un lieu sordide et mal famé où se mêlent femmes légères, voyous et matelots en perdition. Il y croise Jérôme Cardinal, un jeune marin d'origine génoise qui, prétextant tout savoir sur la grande peste, se propose pour assouvir sa vengeance de lui en dévoiler les mystères... Tout d'abord incrédule, Serre va ployer devant cette verve insolente... Et du Grand Saint-Antoine aux Echelles du Levant, des armateurs aux notables, Cardinal dévoile et démontre alors soir après soir, l'incroyable conspiration qui va anéantir la ville au prix de quelques dizaines de milliers de morts pourrissant au soleil... Ici, la ferveur et la douleur se mêlent à la chaleur écrasante qui parfois étouffe les villes du sud. On pense au cinéma italien des années 60, quand les ombres disputent l'espace et les trottoirs au soleil trop vif! Un roman lyrique qui n'épargne ni les notables ni les pouvoirs en place.