Bada d'amour

Tout avait si bien commencé... la plage dans cette chaude couleur orangée du soleil couchant, le sel sur la peau, les amis, les oursins, hummm les oursins... jusqu'à ce que ce vieux cargo rouillé frôle la côte. Et là, c'est toute l'Afrique qui allait violemment en surgir. Le Rwanda, ses gris-gris, les machettes, les Hutus et les Tutsis... Le génocide. Une très sale Histoire. Heureusement Constantin dit "Le Grec", est toujours là, sensible à la détresse humaine, surtout quand celle-ci prend l'apparence d'une jolie gazelle...