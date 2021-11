L'anticyclone des Açores

Le 25 novembre 1956, Ernesto Guevara dit " le Che " prépare ses hommes au grand soir de la Révolution. En 1970, sexe, drogue et rock'n'roll. Constantin, alors jeune photographe de ô presse, débarque avec ses acolytes au festival de l'île de Wight afin de flasher quelques stars déjantées. C'est l'époque qui veut ça ! Photos volées, photos perdues, c'est à Lille et presque dix ans plus tard qu'elles réapparaissent, provoquant une invraisemblable et sanglante embrouille, mêlant services secrets et hommes d'honneur sous le regard protecteur d'un fantôme mythique...