Le cafoutchi du diable

Si le " Parigot " n'avait pas volé cette camionnette, Constantin n'aurait jamais fait cette répugnante découverte... Une horreur ! Mais il n'aurait pas non plus rencontré la belle et mystérieuse Tatiana, qui se jette dans sa vie comme on se jette à l'eau. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Quel rapport entre ce vieux cargo qui rouille dans le port et ces cinglés qui martyrisent les minots ? Égal à lui-même, le Grec entraîne ses séides aux trousses d'un gang de trafiquants pédophiles. Les digues du port en tremblent encore !