Tueur sentimental

Lors de la pose de la première pierre du nouveau Commissariat de Police de Toul. la tête d'un officier de police explose, aspergeant les personnalités présentes de sang et de débris de cervelle... Stanislas Kopinski et l'inénarrable profiler Dupond assistent à ce meurtre spectaculaire. C'est pourquoi ils mettront un point d'honneur à résoudre l'affaire. Quel diabolique assassin a pu commettre ce crime au beau milieu d'une foule de policiers en grand uniforme ? Et pour quelles raisons ? L'enquête, courte et intense, sera émaillée de nouvelles explosions... à y perdre la tête !