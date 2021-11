Un mort et douze étoiles

Qui a tué Jérôme Walker, haut fonctionnaire au Conseil de l'Europe ? La question s'abat sur cette grande et vénérable organisation comme la foudre. L'enquête menée par le commissaire Charles Pasquier met le Palais de l'Europe en effervescence. Il arrive à point nommé pour déjouer les manigances et les pressions d'intrigants appelés " serpents à sonnettes ". Ceux-ci font et défont les carrières, imposent leur politique jusqu'au jour où l'un deux en meurt étranglé dans un bureau. L'auteur de cette intrigue policière et... diplomatique a été l'un des " grands patrons " du Conseil de l'Europe. Il n'ignore par conséquent rien de ses arcanes, ni de ses faiblesses et de ses vertus. Il conduit le lecteur dans les coulisses du pouvoir, et décrit, non sans humour, au travers de multiples rebondissements, cette administration européenne momentanément polluée par des brebis galeuses.