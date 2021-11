Nuages de haine

Malgré la canicule, Claude Lemmy, Conseiller Principal d'Education, se rend à l'hôpital civil de Strasbourg, au chevet d'un inconnu. La lettre reçue au courrier du matin est suffisamment inquiétante pour titiller sa curiosité. Mais quand il croise le commissaire Victor Meister, dit le "Cow-boy", les images du passé se bousculent sous son crâne comme si l'orage avait déjà éclaté. Avec l'ancien pion du collège Solignac, l'enquête, prenante de bout en bout, nous entraîne au Neuhof, quartier "sensible" pour tous les exclus, les "venus d'ailleurs" et les "pas comme les autres". Tapis derrière les H.L.M., les nuages sombres s'accumulent. On dirait que toutes les colères, toutes les noirceurs du ciel menacent. Les jeunes "rouillent" au pied des immeubles, la "came" circule, les voitures flambent, l'émeute gronde... car ils n'ont que la haine...