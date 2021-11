Une enquête du commissaire Séverac : Mourir à Ainay

En plein quartier d'Ainay, non loin de la magnifique basilique Saint-Martin, une femme est retrouvée morte par strangulation dans sa chambre à coucher. Rapidement, les soupçons se portent vers son ancien amant. Mais le commissaire Séverac doute de sa culpabilité et pousse son équipe à explorer d'autres pistes. Hasard ou pas, la victime travaillait pour la sulfureuse filiale d'une grande banque. Celle-ci, spécialisée dans les transactions sophistiquées, est suspectée d'avoir aidé un important trafiquant de stupéfiants à payer ses fournisseurs. Les enquêteurs vont devoir trouver leur chemin entre les rancoeurs aigres d'une famille à la façade respectable, la violence froide des financiers sans scrupules et celle des dealers, brutale et primitive.