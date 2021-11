Le polar français. Crime et histoire

Comment le roman noir français actuel poursuit les traces des combats perdus et des occasions révolutionnaires manquées du XXe siècle, les rapports de cette quête avec la démarche de l'école de Francfort, tel est le propos de cet essai original. La démonstration s'appuie sur les livres des auteurs de polars les plus célèbres - Jean-François Vilar, Didier Daeninckx, Frédéric H Fajardie, Thierry Jonquet, Jean-Claude Izzo... - mais aussi sur les ouvrages des grands anciens et des jeunes les plus prometteurs. La guerre civile espagnole, Vichy, Auschwitz, la guerre d'Algérie, mai 68 sont le cadre ou l'arrière-plan des récits analysés. L'histoire qu'ils racontent est celle des vaincus, mais avec un horizon ouvert, où se mêlent espérance et mélancolie.