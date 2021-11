Pa SAge A TaBa. Vo SMS

Bob Cancéro est surpris à minuit avec un sac poubelle rempli de mégots. La police le surveillait depuis des mois pour savoir s'il avait arrêté de fumer. Au bout de 24 heures de garde à vue, Bob ne montre aucune dépendance à la cigarette. Les flics ont les nerfs ! Le commissaire Mafoin engage le détective John Wilson Bred pour griller à petit feu le suspect, 24 heures supplémentaires. Bob Cancéro perdra-t-il la santé face à un acharnement thérapeutique de rude épreuve ? Pa SAge a TaBa est le premier livre traduit en langage SMS. Un comble quand on sait que l'auteur Phil Marso lançait le 6 février 2001 la 1e Journée Mondiale sans téléphone portable. Pourquoi le 6 février ? C'est la Saint Gaston ! Vous connaissez la chanson ? " Gaston y'a téléfon qui son, y'a jamais person qui y répond ", célèbre refrain de Nino Ferrer. Pa SAge a TaBa a délibérément oublié les smileys afin d'en faire un ouvrage à caractère littéraire SMS. Si ! Si ! Ça risque d'agacer les défenseurs de la langue française. L'auteur néanmoins n'a pas choisi la traduction de cet ouvrage par hasard. Les 12-16 ans sont les plus gros consommateurs de SMS (67 en moyenne par mois - Source Que Choisir). Pa SAge a TaBa est un polar sur la prévention du tabagisme sur un ton moins conventionnel, afin de sensibiliser les plus jeunes.