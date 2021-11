Passage à tabac. Tome 2

Découvrez le réseau Mister Taff grâce à sept tests humoristiques dans une atmosphère "Polar" (à partir de 11 ans). Son but montrer les bienfaits d'arrêter de fumer dans un esprit de tolérance et de responsabilisation. L'auteur Phil Marso a eu une première période de tabagisme à 11-12 ans. Puis, c'est à l'âge de 18 ans en plein phénomène "reggae" qu'il a recommencé à fumer. C'est à l'occasion du festival Printemps de Bourges 86 qu'il arrêta pour cause de crève carabinée. Il en était à 30 cigarettes à base de tabac roulées / jour. Aujourd'hui, sa défonce quotidienne est l'écriture.