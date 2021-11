Otages des Andes

" Manuela réduisit la vitesse, sortit un cran de volets et mit le Piper Navajo en descente. 9000 pieds... 8000 pieds, on ne voyait toujours rien. Et soudain, des lumières apparurent dans la nuit: le balisage d'une piste... en pleine forêt amazonienne. Un terrain d'atterrissage sorti de la nuit comme les lumières d'un bateau fantôme ! Sans doute un simple couloir de terre détrempée par la pluie où les roues de l'avion risquaient de se planter. Arriverait-elle à se poser en pleine tornade, alors que le ciel boursouflé d'orages monstrueux était zébré d'éclairs ? La jeune femme éprouva un étrange sentiment. Elle avait peur et pourtant cette situation avait quelque chose d'excitant. La perspective de se poser sur ce terrain clandestin lui faisait presque oublier sa condition d'otage... - Fais très attention à ce que tu fais, murmura l'homme derrière elle en posant le canon de son arme contre sa nuque. " Lorsque son appareil s'écrase au Pérou dans une région infestée de trafiquants de cocaïne, Manuela Caceres n'imagine pas une seconde que son cauchemar ne fait que commencer. Sa passagère a découvert l'emplacement d'un fabuleux trésor inca et la jeune pilote tombe aux mains d'un baron de la drogue...