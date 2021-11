A l'enterrement de Jan Petter, un ancien camarade de classe, Varg Veum retrouve de vieux copains. Il part faire la tournée des bars avec Jakob, et se remémore le bon temps, celui de l'insouciance, des premières amours -Varg sait qu'il n'oubliera jamais Rebecca-, et des Harpers, le célèbre groupe de rock dont faisaient partie Jakob, Jan Petter, Johnny et Harry. Voilà que ceux-ci meurent les uns après les autres. Plus ou moins assassinés. Veum s'échine à découvrir quel drame, en 1975, a provoqué la séparation du groupe. Et par la même occasion à retrouver la femme de Jakob, car celle-ci a quitté le nid conjugal du dernier survivant des Harpers. Varg avait presque oublié que c'était Jakob qui l'avait épousée. Rebecca. Après "Le loup dans la bergerie", "Pour le meilleur et pour le pire", "La Belle dormit cent ans", "La femme dans le frigo", et "La nuit, tous les loups sont gris", voici "Anges déchus", l'un des romans-clés de la série.