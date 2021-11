Le soldat perdu

Le sang d'une innocente est venu souiller les pierres du cloître de l'abbaye de Chanteuges. En cette fin des années vingt, au coeur du haut Allier où les travaux des champs et les prières quotidiennes rythment paisiblement la vie de chacun, cet assassinat sonne comme le présage d'un vent mauvais. Afin d'exorciser les peurs, l'étranger constitue, ici comme ailleurs, un coupable idéal. Sa chéchia rouge est une cible évidente, perdue entre le vert sombre des forêts et celui, plus pâle, des blés en herbe. Camille Defaux n'aime pas les cibles évidentes. Sa mémoire à vif, encore suspendue aux barbelés des tranchées, fait de lui un enquêteur incontrôlable, vigilant et tenace pour lequel la justice demeure le seul repère qui donne encore un sens à une existence de survivant.