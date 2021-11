Revue Alibis numéro 45

Un numéro éclectique sous le signe de l'angoisse, de l'étrange, mais aussi de la magouille. Le numéro débute avec Ariane Gélinas, qui offre une nouvelle joliment sanglante, véritable hommage au giallo italien. Catherine Astolfo, l'invitée canadienne-anglaise du numéro, suit avec " Ce qu'a fait Kelly ", un texte tout aussi prenant. Vient ensuite une surprenante vignette de Luc Baranger qui, de son style inimitable, relate un fait vécu, et " Comme on se retrouve ", de Geneviève Blouin, qui renoue avec Marie, l'agente du SCRS qui avait bouleversé les lecteurs dans la nouvelle gagnante du prix Alibis 2011. Et c'est Maxime Houde qui ferme le volet fiction avec " Le Ring des magouilles ", un titre qui respecte la thématique d'une certaine Commission ! Table des matières : Fictions " Cinq compagnes pour la cigale : hommage au giallo ", d'Ariane Gélinas ; " Ce qu'a fait Kelly ", de Catherine Astolfo ; " 27, impair et manque ", de Luc Baranger ; " Comme on se retrouve ", de Geneviève Blouin ; " Le Ring des magouilles ", de Maxime Houde. Articles et entrevues " L'Année 2012 du polar québécois ", de André Jacques " Conversation avec David S. Khara ", de Pascale Raud. Chroniques Présentation : Un trimestriel deux point zéro Camera Oscura, Christian Sauvé Le Crime en vitrine, Norbert Spehner Dans la mire, André Jacques, Martine Latulippe, Morgane Marvier, Simon Roy, Norbert Spehner