La peur au corps Reed & Sydowski. Tome 2

Au cœur des Rocheuses, dans le nord du Montana, un impressionnant dispositif de recherches est mis en place afin de retrouver la petite Paige, dix ans, perdue dans le parc des Glaciers. Emily et Doug Baker, ses parents, avaient installé leur campement dans le secteur de la Main-du-Diable et, selon le père, ils projetaient de parcourir le sentier de la Dent-du-Grizzly, le plus isolé du parc et aussi le plus dangereux. Comme le père arbore une vilaine blessure à la main et que les raisons invoquées pour justifier ce téméraire périple n'ont pas convaincu les autorités du parc, le FBI a été demandé en renfort, tout comme un inspecteur de la police de San Francisco, où réside la famille Baker. Mais le temps presse et, pendant que les enquêteurs tentent de découvrir ce que les Baker ont à cacher, la peur de retrouver morte la fillette devient de plus en plus palpable. Quand le rédacteur du Star apprend que Walt Sydowski, de l'escouade des Homicides, a été dépêché pour participer à cette enquête, il envoie Tom Reed afin de voir ce qui se trame là-bas, mais aussi pour rendre compte de l'exécution prochaine d'Isaiah Hood, un type qui a tué une fillette vingt ans plus tôt dans ce même parc des Glaciers. Or, ce que le journaliste est sur le point de découvrir va bientôt tenir l'Amérique entière sur le bout de sa chaise…