L'infortune des bien nantis

Alors qu'il tente de relancer son bureau de détective privé en acceptant plusieurs petits boulots qui, parfois, sont plutôt loufoques, Stan Coveleski se retrouve bientôt avec deux meurtres à résoudre. Mais sa double enquête est compliquée par la relation ambiguë qu'il entretient avec la veuve de la première victime et l'amitié qui le liait à la deuxième. Avec en plus les flics qui le harcèlent parce qu'il a lui-même découvert les deux cadavres, Coveleski ne sait plus trop où donner de la tête pour trouver les assassins et sauver sa propre peau.