Les prix Arthur-Ellis tome 2. Onze nouvelles policières, noires et mystérieuses (2000-2010)

Un ancien soldat d'élite apprend par son médecin traitant que, en raison de sa leucémie, il n'a plus que quelques mois à vivre. Puis le spécialiste lui fait une étrange proposition : pourquoi ne profiterait-il pas de ses derniers instants pour éliminer un trafiquant de drogues notoire que la justice n'arrive pas à coincer ? C'est votre dernier jour de travail comme convoyeur d'argent pour les casinos de Las Vegas et votre dossier professionnel est sans tache depuis vingt-deux ans. Mais voilà que votre fourgon blindé a disparu avec à son bord plusieurs millions de dollars... Comme policier, il vous est difficile de prendre au sérieux le vol d'une peinture qui vaut tout au plus quinze dollars. Mais la jeune artiste d'à peine onze ans est très tenace, et puis vous vous demandez : pourquoi diable subtiliser une telle oeuvre ?