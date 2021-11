Mort à l'italienne - Une enquête de Charlie Salter

La neuvième enquête de Charlie Salter nous fait découvrir le monde du théâtre ! Passionnant Un acteur de théâtre bien connu dans la région de Toronto, Alec Hunter, a été ligoté et poignardé au Days'R'Done, un motel sordide situé au bord du lac Ontario. Qu'allait donc faire dans un tel trou un homme comme Hunter ? Et qui est cet Italien qui a loué la chambre dans laquelle l'acteur a été trouvé sans vie ? Quand la police affirme qu'il se peut que le crime soit relié à la mafia, toute la communauté italienne de Toronto s'insurge, clamant à l'outrage et au profilage racial. Bien entendu, c'est vers Charlie Salter que l'administration, complètement débordée, se tourne afin de calmer le jeu !