Une affaire explosive

La police de Toronto est sur le pied de guerre : " la " princesse royale visitera la ville sous peu et tout doit être mis en œuvre pour assurer sa sécurité. Afin de participer à l'effort collectif, le patron de Charlie Salter lui demande d'enquêter sur l'envoi de lettres de menace anonymes à cinq commerçants de Yorkville. Certains d'entre eux ont demandé à la Ville d'interdire dans leur rue la présence des marchands ambulants qui, à leur avis, nuisent à leurs commerces ; ces lettres sont probablement un geste de frustration d'un des vendeurs de camelote, pense Salter... mais la princesse s'en vient et il ne faut rien prendre à la légère ! Charlie interroge donc depuis quelques jours les commerçants qui ont pignon sur rue dans Yorkville quand une deuxième série de lettres de menace se manifeste, l'obligeant à réviser son idée première. Ce qui semblait anodin de prime abord a soudain des allures nettement plus inquiétantes... surtout que l'opération d'infiltration des vendeurs ambulants mise sur pied par Salter lui permet d'apprendre qu'il y a bien un lien entre toute cette agitation et l'arrivée prochaine de la princesse !