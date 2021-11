Morts sur l'Ile-du-Prince-Edouard

Chaque été, Charlie Salter part, avec la famille, en vacances à l'Ile-du-Prince-Édouard, province d'origine d'Annie, sa femme. D'habitude, Charlie passe le temps en jouant au golf, mais cet été, le meurtre de Clive Elton, un historien de la région, vient mettre un peu de piquant dans son quotidien. De fait, les meurtres sont si rares sur l'île que la police locale, qui sait qu'elle a sous la main un inspecteur de Toronto, s'empresse de demander à Salter ses avis et conseils, d'autant plus que Charlie est le gendre de Robert Montagu, un membre influent du parti au pouvoir, et que ce dernier est indirectement mêlé au drame. A la tête d'un groupe secret, Montagu avait mandaté l'historien pour qu'il authentifie puis récupère le grand sceau d'argent de l'île, une pièce historique disparue depuis deux siècles. Mais voilà: le sceau n'est pas chez Elton et pourtant l'antiquaire de Toronto, qui a fait la transaction, jure que ce dernier l'avait bel et bien en sa possession depuis quelques jours. Heureux de briser la routine, Charlie accepte de collaborer à l'enquête mais, très vite, s'aperçoit que l'affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air...