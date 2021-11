La Rive noire

Mai 1980...Le lieutenant Duval et son équipe,se voient confier une tâche difficile: trouver qui a empoisonné Florence, l'épouse bien connue de Charles Marquis, un riche entrepreneur (lui vise la mairie de Québec. Or, ce n'est qu'à la suite de l'exhumation du corps et des analyses du chimiste-toxicologue - le décès remonte à octobre 1979 - que l'on s'aperçoit que ce n'est pas le cancer ou les traitement de chimiothérapie qui ont achevé - et fait terriblement souffrir! - cette femme que tous considéraient comme une sainte. Hors que l'enquête progresse, Duval voit la liste des suspects s'allonger. Bien sûr, l'important héritage s'avère un mobile incontournable; le fait que Florence avait entrepris secrètement des démarches de divorce ne doit pas être négligé non plus. Mais quand Duval apprend que Charles avait " découvert " son homosexualité quelque, années plus tôt et qu'il entretient toujours, une relation mouvementée avec un jeune éphèbe, il comprend que son enquête va prendre une direction a laquelle il ne s'attendait vraiment pas!