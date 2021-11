Menace à Arras. La Section Orion enquête

Près d'Arras, Mathéo et sa classe découvrent avec fascination les lieux importants de la Première Guerre mondiale. Un bonheur pour le garçon, féru d'Histoire. Quand il veut en parler à son grand-père, lui aussi passionné par la discipline, le collégien s'aperçoit qu'il s'est volatilisé. Son excuse : être parti en vacances. Ca, Mathéo n'y croit pas une seconde ! Selon lui, papy André a été enlevé. Aidé de son intrépide petit frère Antoine et de l'audacieuse Olivia, Mathéo enquête. A eux trois, ils forment la Section Orion et déchiffrent peu à peu des indices laissés par papy André. En suivant les traces d'un mystérieux soldat anglais, ils découvrent un incroyable secret.