Phoques et pickpocket

Justine, jeune ado, vient comme chaque année en août, passer une semaine chez sa grand-mère à Berck-sur- Mer. Mais que de choses ont changé ! Ses grands-parents ont divorcé, sa grand-mère a un amoureux, et des migrants habitent à côté. A peine arrivée, elle sera entraînée dans des aventures imprévues en compagnie de Samir, un jeune Afghan et Ronchon, un énorme chien plein de poils. Qui devront-ils démasquer ? Et que se serait-il passé sans les phoques et Coccinelle, leur vedette ?