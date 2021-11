Rapt'n'rap

C'est un trio pas comme les autres qui cavale dans les rues de Berck-sur-Mer : Justine et Samir, en vélo, propulsent Elliott, en fauteuil roulant, dans une course d'enfer. Les trois amis se sont donné pour mission de retrouver le fi ls du célèbre Rap Alonso. L'enfant a été kidnappé. Au fi l de leur enquête, ils apprennent qu'un cheval a, lui aussi, mystérieusement disparu. Heureusement, Coccinelle, un phoque des plus malins, leur fi le un coup de nageoire. Embarqués sur un flow endiablé, parviendront-ils à accomplir leur mission ?