Rouge marais. Dans les tenebres de l'audomarois

Leur duo à peine formé, le capitaine Letelliez et le lieutenant Chevrières font face à leur premier meurtre : celui d'une jeune fille dont le cadavre a été retrouvé au coeur du marais audomarois. D'une cruauté sans pareille, le tueur a laissé derrière lui de nombreuses pistes à explorer. Pour Letelliez, vieille gloire désabusée de la police nationale, l'affaire ne sent pas bon, vraiment pas bon ; quant à Chevrières, elle le renvoie à ses longues insomnies. Sillonnant le marais à bord d'un bacôve instable, les enquêteurs en sondent les méandres et font, d'un coup de rame, ressurgir leurs propres démons.