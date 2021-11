Dans les brumes de la baie

Par une nuit de tempête, le voilier de Diane Le Querec fait naufrage au large de Saint-Malo. Quelques semaines plus tard, Hatice, une jeune ornithologue, aperçoit une femme en difficulté au milieu de la baie de Somme. Après un sauvetage délicat, la victime est transportée à l'hôpital d'où elle disparaît sans laisser de traces. Plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs mois séparent le naufrage et ce sauvetage inattendu, pourtant Hatice, curieuse et déterminée, établit un lien entre eux. Dans l'apparente quiétude hivernale, de sombres desseins se dévoilent alors.