L'échoué de la baie. Panique au Crotoy

Axelle, une fille rebelle au coeur tendre, adore , , se balader à trottinette. Au Crotoy, en février, le froid règne, mais l'air pur lui fait du bien. Avec son cousin Léo venu d'Arras et son ami Jules, elle croise un étrange garçon : il court et leur remet un morceau de bois de forme cylindrique. Puis il reprend sa course folle. Dix secondes plus tard, les trois amis aperçoivent deux hommes à l'air malintentionné poursuivre le garçon. Il a tout juste le temps de lancer : "Danger de vie ou de mort ! " . Et l'enquête commence !