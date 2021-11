La vengeance de la reine Anne. Chasse au trésor à Valenciennes

Les vacances d'été sont là et Damien est tout excité : ses amis du Clan du hip-hop arrivent bientôt pour passer quelques jours à ses côtés, à Valenciennes. En plus, son voisin Victor a fait une incroyable découverte dans la cave de leur immeuble : un squelette ! Plus incroyable encore, ce squelette porte un habit de pirate et détient une énigme à déchiffrer. Pas de doute : ça c'est une enquête pour les copains du Clan du hip-hop et leurs malicieux compagnons à quatre pattes !