La vengeance du samouraï. Polar historique en Arrageois

An de grâce 1757, l'arrivée d'un seigneur japonais à Arras fait grand bruit. Il vient chercher assistance auprès du roi pour retrouver son père, débarqué en France 14 mois auparavant, et qui n'a depuis, donné aucun signe de vie. Pour regagner les faveurs de l'empereur du Japon, le roi lance ses meilleurs enquêteurs à la recherche du noble étranger, venu en capitale d'Artois pour honorer une dette d'honneur. Mais un mystérieux tueur s'évertue à effacer toute trace permettant d'y parvenir. Commence alors une enquête pleine de rebondissements, entre Brest et Arras.