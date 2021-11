Le secret de l'homme au chapeau. Drôle de filature à Lille

FAIRE DES EXERCICES DE MATHEMATIQUE PENDANT LES VACANCES DE NOEL ? AH , NON MERCI ! ALIX ET TAMARA PREFERENT SUIVRE L'ETRANGE MR PHILIBERT LEGER AU COEUR DE L'EGLISE SAINT-MAURICE DE LILLE. LE SUIVRE ? OUI , MAIS ENCORE FAUDRAIT-IL Y ARRIVER. PARCE QUE L'ETRANGE MONSIEUR PHILIBERT LEGER A UNE ASTUCE DES PLUS ETONNANTES : UNE FOIS RENTRE DANS L'EGLISE, PERSONNE NE LE VOIT EN SORTIR. QUEL EST DONC SON SECRET ?