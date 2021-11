Après "Le Syndrome [E]", Lucie Hennebelle et le commissaire Sharko se retrouvent pour une nouvelle enquête qui prend ses racines à l'aube de l'humanité et qui pourrait bien se conclure sur son extinction ! Quel lien entre onze psychopathes gauchers et l'homme de Cro-Magnon ? Alors que Lucie Henebelle peine à se remettre de ses traumatismes, l'ex-commissaire Sharko se voit relégué à des enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette jeune scientifique, battue à mort par un grand singe. A nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir : l'extinction. Bienvenue à GATACA...