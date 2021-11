Les carnets secrets de l'ange de la mort

Automne 1945. Joseph Mengele, principal artisan des pratiques d'extermination perpétrées dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, échappe au procès de Nuremberg. L'ange de la mort, ainsi surnommé par les rescapés témoins de ses exactions, se réfugie d'abord en Pologne puis en Argentine. Il emporte avec lui deux caisses d'échantillons de ses travaux anthropologiques et génétiques, ainsi que des notes et ses carnets protocolaires. Printemps 2019. Une jeune étudiante est enlevée devant la cité scolaire de Périgueux. Si aucune piste ne se dessine, le temps s'écoule et devient pressant. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs vont découvrir un détail troublant. De vieilles lettres, qui semblent avoir été rédigées de la main-même de l'ange de la mort. Certains de ces écrits mentionnent les carnets de ses expériences. Les caisses du docteur de la honte n'avaient jamais été retrouvées, conservant leurs secrets. Et si quelqu'un était finalement parvenu à s'en emparer ?