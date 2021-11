En attendant les vers

Automne 2010. Virgile David Blacke n'est plus flic et Amélie Laribi a endossé sa veste de capitaine. Ces deux-là ont travaillé ensemble. Ils se sont supportés. Ils ont sympathisé. Etaient-ils autre chose qu'un couple de chiens policiers dans un jeu de quilles ? Pendant que Blacke s'interroge, la Police découvre sur un ancien site industriel cinq cadavres : le massacre d'une famille entière, celle d'un " enfant du pays " qui rêvait de faire découvrir aux siens sa ville natale, quittée vingt-cinq ans plus tôt. Et voilà que se joue un film commencé au milieu des années 80... un méchant film qui mettra en scène sept salopards : une prostituée, un mal-aimé, un prêtre-clown, un motard en fauteuil roulant, un ex-dessoudeur de buraliste, un Polak mort-vivant et un recycleur de pieds nickelés...