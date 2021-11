Mourir comme Crésus

Georges Lernaf, détective privé, et son ami le commissaire Emile Dujardin enquêtent sur la disparition de Robert Duchêne, poignardé en pleine rue, au sortir d'une garde à vue pour violences conjugales. En fouillant dans la vie de ce dernier, le duo lève le voile sur une double vie à l'opulence et au luxe inouïs ainsi que sur de nombreux autres secrets. De faux-semblants en vrais proverbes, Joseph Farnel nous entraîne avec lui dans une enquête et cette atmosphère particulière qui fait son originalité.