C'est bien connu : tous nos enfants naissent beaux et angéliques. De beaux petits anges qui, bien sûr, en grandissant, le restent... Mais, parfois, tout cela n'est qu'apparence. Certains d'entre eux finissent par révéler un visage hideux, une âme profondément monstrueuse et... un esprit criminel. Dans cette nouvelle enquête, les gendarmes Garnéro et Cavalli vont devoir se confronter à une terrible évidence : l'innocence peut devenir diabolique ! Les Pleurs du Mal est le troisième opus de la série des enquêtes du gendarme Anselin Garnéro.